Межкомнатные двухстворчатые двери от ProfilDoors

Часто в помещениях, ведущих в конференц-залы, гостиную и другие комнаты, бывает широкий проем, тогда на выручку приходят двустворчатые двери.

Цены на двухстворчатые межкомнатные двери: Двухстворчатые царговые от 28 160 руб

Двухстворчатые каркасные от 43 380 руб

Раздвижные двухстворчатые от 60 341 руб

Скрытые двухстворчатые от 41 396 руб

Двухстворчатые алюминиевые от 80 828 руб

Двухстворчатая «КНИЖКА» от 51 834 руб

Двухстворчатая «COMPACK» от 113 670 руб

Двухстворчатая «ПЕНАЛ» от 108 531 руб Заказать расчет двери

Двустворчатые двери – это два полотна, которые функционируют независимо друг от друга, то есть вы можете открыть любую из створок или обе. Но какие же двери могут быть двустворчатыми, что ж начнем по порядку.

Неустаревающая классика – распашная конструкция, уже привычные для нас двери, стандартно открывающиеся, которые используют повсеместно. Из плюсов можно отметить широкий модельный ряд и относительную дешевизну конструкции.

Дверь-купе так же может быть двустворчатой, основным плюсом является экономия пространства, ведь полотно отъезжает вдоль стены, не занимая много места. Для купе возможно использовать следующие серии: X, XN, U, L, Z, ZN, E, LK, SMK, AGK, AGP, AG.

А если вам нравится, как открываются двери купе, но хочется, чтобы она была скрытой, то стоит обратить внимание на систему открывания пенал. Скрытый короб позволит идеально вписаться в интерьер Вашего дома, спрячет ненужное или же просто не будет привлекать внимание. Конструкция предусматривает вариант установки как с наличниками дверное полотно, так и без, все зависит исключительно от того какой вариант необходим в Ваш интерьер.

Прекрасная и современная Diva Air не отстает от своих прародителей и так же имеет двустворчатую конструкцию, что примечательно чаще всего именно на Diva Air останавливают свой выбор, когда требуется утонченная, легка дверь, совершенно не утяжеляющая интерьер с бесшумной работой. А серии, к которым применима система открывания Diva Air, идеально подходят столь воздушной конструкции. Всего доступно 7 серий: E, Z, ZN, SMK, LK.

А если хочется немного магии, то двустворчатые двери Magic и Magic Uniq к Вашим услугам, благодаря своей конструкции трек по которому движется полотно волшебным образом не видно, смотрится весьма футуристично или волшебно, но магии никакой нет, просто уникальная конструкция разработанная, чтобы радовать глаз. Отличие Magic и Magic Uniq заключается в том, что используются разные полотна для Magic серии E, Z, ZN, SMK, LK, а для Magic Uniq - E, Z, ZN, SMK, LK, AG, AGP, AGK.

Для любителей практичных и изящных конструкций подойдут двустворчатые двери Compack, дверь в такой системе аккуратно поворачивается и складывается, благодаря чему экономит много пространства, такую двустворчатую конструкцию удобно ставить, если рядом предполагается наличие предметов мебели или интерьера, открыванию ничего не будет мешать.

Если предполагается часто входить и выходить из помещения, то стоит обратить внимание на поворотные двустворчатые двери, они легко открываются благодаря роторному механизму. Как и система Compack, так и поворотная система позволяет ставить близко к проему предметы.